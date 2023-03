Diogo Ribeiro faz mínimos para os Jogos Olímpicos de Paris

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diogo Ribeiro bateu esta quinta-feira o recorde nacional dos 50 metros livres e confirmou os mínimos para os Jogos Olímpicos de Paris'2024.O benfiquista, tricampeão mundial de juniores, realizou o melhor tempo das eliminatórias com 21,87 segundos, superando o anterior máximo nacional (21,90) de Miguel Nascimento desde setembro de 2022 em Oeiras.O segundo melhor tempo foi obtido pelo ucraniano Andrii Govorov, a nadar pelo Vitória SC, com 21,98, marca que é também mínimo para o Mundial de Fukuoka no verão. Já Miguel Nascimento (Benfica) ficou em terceiro nas eliminatórias (21,99), a três centésimos dos mínimos olímpicos. Terá nova oportunidade na final da tarde (17h00).