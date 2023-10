Diogo Ribeiro lidera Seleção na Hungria

Depois de se ter sagrado vice-campeão mundial nos 50 metros mariposa em julho, Diogo Ribeiro saltou para as bocas do Mundo e, agora, a comunidade internacional está a olhar com muita atenção e expetativa para o jovem português de 18 anos. É o que está a acontecer na Taça do Mundo de Budapeste (hoje até domingo), onde o nadador do Benfica é apontado como um dos atletas a acompanhar com atenção. Juntamente com quatro companheiros de Seleção, Diogo dá hoje o arranque oficial de uma temporada onde se prevê emoções fortes: terá o ponto mais alto os Jogos Olímpicos no verão.

A carga física dos treinos é elevada nesta fase, sendo que ganhar ritmo competitivo junto da elite da natação mundial será o grande objetivo para esta competição. Hoje, na imponente Duna Arena, Diogo Ribeiro entrará na água nos 100 mariposa (abdicou dos 50 livres), onde tem o terceiro melhor tempo de inscrição (51,45 segundos, o seu recorde nacional desde abril de 2023), só atrás do sul-africano Chad Le Clos (51,37) e do suíço Noe Ponti (50,87).

Também hoje, Miguel Nascimento (50 livres) e João Costa (200 costas), já confirmados em Paris’2024, estarão em ação, assim como Ana Catarina Monteiro e Mariana Cunha, à procura do bilhete para os Jogos, nos 200 mariposa.