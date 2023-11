Diogo Ribeiro lidera Seleção Nacional nos Europeus na Roménia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diogo Ribeiro, vice-campeão mundial dos 50 metros mariposa, lidera a Seleção Nacional de oito nadadores que vai competir no Campeonato da Europa de piscina curta, que se realiza em Otopeni (Roménia) de 5 a 10 de dezembro.Para além do benfiquista, destaque para presença de mais três atletas já com mínimos para os Jogos Olímpicos de Paris'2024: Miguel Nascimento (Benfica), Camila Rebelo (Louzan) e João Costa (V. Guimarães).Ana Guedes (GCVR-Ginásio Vila Real), 50 Costas, 50 Mariposa, 100M;Camila Rebelo (Louzan), 50C, 100C, 200C;Francisca Martins (FOCA-Quinta da Lixa), 100 Livres, 200L, 400L;Mariana Cunha (CN Colégio Efanor), 50C, 50M, 100M, 200M, 100 Estilos;Diogo Ribeiro (Benfica), 100L, 50M, 100M;Gabriel Lopes (Louzan), 50C, 100C, 200C;Miguel Nascimento (Benfica), 50L, 100L, 50M,João Costa (V. Guimarães), 50C, 100C, 200C;Estafetas: Masculinos 4x50E; Femininos 4x50L; Mistos 4x50L e 4x50E.O enquadramento técnico é assegurado pelos seguintes elementos:FPN: Alberto Silva, Daniel Moedas, Igor Silveira, Samie Elias, Vítor Ferreira. Treinador convidado: Rui Costa (VSC); Médico: Rui Escaleira.