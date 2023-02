Diogo Ribeiro surpreende recordista mundial no Meeting Internacional de Lisboa

Diogo Ribeiro continua a fazer história na natação portuguesa. O jovem, de 18 anos, e ainda júnior, surpreendeu agora nada mais que o recordista mundial, o ucraniano Andiy Govorov, para vencer os 50 metros mariposa do Meeting Internacional de Lisboa, no Jamor.O nadador do Benfica nadou a prova em 23,77 segundos, deixando Govorov em terceiro, com 24,36, sendo que o segundo classificado foi o italiano Federico Burdisso, com 24,34.