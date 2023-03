Diogo Ribeiro vence 100 metros livres à frente de Miguel Nascimento na Turquia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diogo Ribeiro venceu esta sexta-feira os 100 metros livres na Edirne Cup, na Turquia, à frente de Miguel Nascimento.O tricampeão mundial de juniores, a cumprir o primeiro ano como sénior, realizou o tempo de 49,76 segundos, enquanto o colega de equipa (Benfica) e Seleção terminou com 50,49. O pódio ficou completo com o turco Sakci Emre (50,85).O recorde nacional desta distância está na posse de Diogo Ribeiro desde os Europeus de Roma de 2022, com 48.52 segundos. O mínimo para os Jogos Olímpicos de Paris'2024 está fixado em 48,34 segundos.Os dois nadadores ainda vão disputar os 50 livres e mariposa, sendo que Diogo Ribeiro terá ainda os 100 mariposa.Veja aqui todos os resultados e programa da competição.