Depois de na véspera ter ganho os 100 metros livres, Diogo Ribeiro venceu este sábado os 50 metros mariposa, na 4.ª edição da Edirne Cup, na Turquia.O tricampeão mundial de juniores foi o mais rápido da final A, com 23,46 segundos. O nadador do Benfica é o atual recordista nacional e mundial júnior, com 22,96 segundos feitos em setembro de 2022.Já Miguel Nascimento triunfou na final B, com 24,27, uma vez que o regulamento da prova só permite dois atletas estrangeiros a competir na final A: nas eliminatórias, Nascimento havia sido o terceiro mais rápido, atrás de Diogo Ribeiro e do búlgaro Miladinov Milenov. O nadador benfiquista tem como máximo pessoal 23,49 segundos.No domingo, a dupla portuguesa vai competir nos 50 metros livres, com Diogo a acrescentar os 100 mariposa.