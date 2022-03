E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de na sessão das eliminatórias ter estabelecido um novo recorde nacional absoluto dos 100 metros livres, com 48,96 segundos, o júnior Diogo Ribeiro voltou a brilhar na final dos Nacionais de Coimbra, ao melhorar o seu tempo e fixando novamente um novo máximo absoluto, com 48,72 segundos.O jovem nadador do Benfica, de 18 anos, cumpriu mínimos de qualificação para os Europeus e Mundiais de juniores. O anterior recorde nacional dos 100 metros livres pertencia ao seu colega de equipa Miguel Nascimento (49,04 segundos, desde 20 de dezembro de 2020).O Centro Olímpico de Piscinas Municipais de Coimbra recebe a partir de hoje e até domingo os campeonatos nacionais de natação de juvenis, juniores e absolutos.