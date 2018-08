Continuar a ler

Esta é a quarta vez que melhora o seu recorde mundial desde 2015.Kolesnikov, de apenas 19 anos, estabeleceu a nova marca em 24 segundos certos, acabando com um recorde que tinha quase 10 anos, do britânico Liam Tancock com 24,04 em 2009.O romeno Robert-Andrei Glinta, com 24,55 segundos, e o irlandês Ryan Shane, com 24,64, completaram o pódio.