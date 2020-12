Dois recordes para Miguel Nascimento

Miguel Nascimento continua em grande forma. Depois de ter batido no último fim de semana dois recordes nacionais (50 e 100 livres), o nadador do Benfica terminou ontem o Torneio de Natal em Coimbra com mais dois máximos nas mesmas provas, agora em piscina curta. Nos 50 livres bateu o seu próprio recorde absoluto de 2018 em três centésimos, ao nadar em 21,57 segundos. E nos 100 livres, o atleta que procura mínimos para os Jogos Olímpicos de Tóquio fez 47,26 segundos, melhorando o seu anterior máximo (47,61, em 2018).