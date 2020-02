Dressel e Sjostrom eleitos os melhores do ano

A FINA divulgou esta sexta-feira a lista dos melhores atletas de 2019, com o norte-americano Caeleb Dressel e a sueca Sarah Sjostrom a arrecadarem os prémios principais na vertente de natação pura.





Dressel, que promete ser uma das grandes atrações dos Jogos Olímpicos de Tóquio, esteve em destaque no Mundial de Gwangju (Coreia do Sul), ao conquistar oito medalhas. É a segunda vez que o norte-americano conquista esta distinção, depois de 2017.Quanto a Sjostrom, conquistou cinco medalhas no Mundial de Gwangju. A sueca já tinha sido eleita a melhor nadadora do ano em 2017.Nas águas abertas, os vencedores foram Kristof Rasovszky (Hungria) e Marcela Cunha (Brasil).No pólo aquático, a seleção masculina venceu pela primeira vez, enquanto a equipa feminina dos Estados Unidos arrecadou o prémio pela quinta vez consecutiva.