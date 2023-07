Dressel falha apuramento para o Mundial de Fukuoka

Pela primeira vez desde 2015, Caeleb Dressel não vai participar num Campeonato do Mundo, em Fukuoka (14 a 30 de julho), depois de ter falhado a última hipótese de qualificação nos Nacionais norte-americanos em Indianápolis, que serve de apuramento da seleção que vai ao Japão.Nas eliminatórias dos 50 metros livres, o nadador de 26 anos que ganhou cinco medalhas em Tóquio'2020 foi apenas 22.º, com 22,72 segundos, falhando assim o acesso à final que classifica os dois primeiros para o Mundial. [Resultados aqui Recorde-se que Dressel interrompeu a sua carreira durante o último Mundial de Budapeste, alegando razões de saúde.Em Indianápolis, o melhor resultado de Dressel foi o terceiro lugar nos 50 metros mariposa, uma distância não olímpica: foi ainda quinto nos 100 metros mariposa e não conseguiu avançar para a final principal nos 50 e 100 metros livres.Dressel tornou-se o primeiro nadador desde Michael Phelps a ganhar sete medalhas de ouro nos mundiais de 2017 em Budapeste. Ele seguiu com seis ouros e duas pratas em provas de estafetas nos Mundiais'2019 em Gwangju, na Coreia do Sul. No Mundial do ano passado em Budapeste, Dressel conquistou duas medalhas de ouro mas depois abandonaria a competição.O grande foco de Dressel é a qualificação olímpica para Paris'2024.