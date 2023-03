Dupla portuguesa falha Taça do Mundo devido a problemas burocráticos

As portuguesas Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves vão falhar a Taça do Mundo de natação artística em Markham, no Canadá, em que participariam na sexta-feira e no sábado, devido a problemas burocráticos.



Fonte da Federação Portuguesa de Natação (FPN) confirmou hoje à Lusa que as atletas, que estavam alinhadas para participar na prova de duplas técnica, na sexta-feira, e dueto livre, no sábado, ficaram de fora por "motivos burocráticos".

Vieira e Gonçalves têm aspirações à participação nos Jogos Olímpicos Paris2024, com a prova em Markham a assinalar a primeira etapa da Taça do Mundo de natação artística.