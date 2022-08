Estafeta de águas abertas dos Europeus de natação foi cancelada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A estafeta mista de águas abertas dos Europeus de natação de Roma foi esta quinta-feira anulada, com a federação europeia de natação (LEN) a justificar a decisão com a persistência das más condições climatéricas no local de competição.

A prova, que deveria realizar-se sábado em Ostia, iria ter na linha de partida o quarteto português composto por Angélica André, Mafalda Rosa, Tiago Campos e Diogo Cardoso.

"Com base nos últimos boletins meteorológicos, o comité técnico de águas abertas da LEN e o comité organizador local decidiram reprogramar de novo as provas de águas abertas que se disputarão em Ostia", refere o comunicado divulgado.

Terça-feira já tinham sido anunciadas alterações, com o atraso em um dia das provas que estavam programadas.

Agora, há cancelamento de estafetas e novo adiamento de dois dias, de sexta-feira para domingo, das provas de 10 km, em que competem os mesmos nadadores lusos.

O programa de sábado mantém-se, com a competição de 5 km, também com portugueses, e 25 km.

Além dos quatro nadadores nas competições de águas abertas dos Europeus, Portugal teve em Roma 10 nadadores nas provas de natação pura e duas na natação artística, com um balanço até agora de duas medalhas de bronze, nove presenças em finais e 10 recordes nacionais.