Estafeta do Benfica bate recorde absoluto dos 4x50 livres em natação

Um quarteto de nadadores do Benfica bateu esta quarta-feira, no Complexo de Piscinas do Jamor, o recorde nacional absoluto dos 4x50 metros livres, que já durava há 13 anos.

Miguel Nascimento, Miguel Marques, Diogo Lebre e Diogo Costa nadaram em 1.29,80 minutos, superando a marca do FC Porto, de 1.32,36, feitos em Faro em 2009.

A primeira jornada do Open de Portugal - Campeonatos Nacionais de Absolutos e Juvenis, que decorre de quarta-feira a sábado, no Complexo de Piscinas do Jamor, fica também marcado pela queda do máximo júnior feminino do Galitos/Bresimar, também nos 4x50 livres.

Carolina Fernandes, Maria Almeida, Miriam Soares, e Lara Vasconcelos nadaram em 1.49,09. O anterior recorde (1.49,70) pertencia ao Sporting, desde março de 2009 em Lisboa.

A prova de 4x50 livres absoluto foi dominado pelas sportinguistas, com o tempo de 1.48,54.

Nos 1.500 livres, assistiu-se ao triunfo de Pedro Santos (FC Porto) com 15.49,88, no final.

Na prova feminina, a jovem argentina Agostina Hein, de 14 anos, venceu a prova Open (16.43,70) à frente da espanhola Jimena Perez Blanco. A olímpica Angélica André (FC Porto), recente sétima classificada no Mundial de águas abertas, foi a melhor portuguesa com 16.54,22.

Nos 50 mariposa, Mariana Cunha (Colégio Efanor) venceu nos femininos com 27,04, e em masculinos o primeiro foi João Costa (Vitória), com 25,07.

Um total de 681 nadadores estão a competir durante quatro dias no Jamor em representação de 114 clubes. A competição Open tem a presença de nadadores da Argentina, Cabo Verde e Espanha.

Sporting (47), FC Porto (29), Sport Algés e Dafundo (28), Benfica (25), Sporting de Braga (21) e Galitos/Bresimar (20) são os clubes com mais nadadores inscritos.