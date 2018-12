Estafeta dos 4x200 livres bate recorde nacional e garante final dos Mundiais de piscina curta

A estafeta portuguesa masculina de 4x200 metros livres bateu esta sexta-feira o recorde nacional da disciplina e garantiu um lugar na final dos Mundiais de piscina curta, que decorrem até domingo em Hangzhou, na China.O quarteto composto por Miguel Nascimento (1.44,92 minutos), Alexis Santos (1.44,48), Gabriel Lopes (1.47.44), Diogo Carvalho (1.45,35) terminou a qualificação com 7.02,19 minutos e superou em quase três segundos o anterior máximo de Portugal, que se cifrava em 7.04,93 e tinha sido fixado pelos mesmos nadadores em Windsor, no Canadá, em 09 de dezembro de 2016.A final, que contará ainda com as seleções da Rússia, Estados Unidos, Itália, China, Austrália, Brasil e Suécia, realiza-se às 20:52 locais (12:52 em Lisboa).Ainda no quarto dia de competição, Diana Durães obteve o 11.º tempo (4.05,65 minutos) nos 400 metros livres, entre 43 inscritas ao ser sexta classificada na sua série, com o apuramento para final a fechar em 4.04,51. O recorde nacional da benfiquista está fixado em 4.04,61 e data de 17 de dezembro de 2017, em Copenhaga.Nos 100 metros bruços, a nadadora Raquel Pereira concluiu com o 29.º tempo (1.08,27 minutos), entre 49 inscritas, longe da marca de apuramento para a meia-final, que encerrou em 1.06,35.