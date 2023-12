Estafeta portuguesa e o 4.º lugar na Taça do Mundo do Funchal: «É um excelente resultado»

O 4.º lugar da Seleção Nacional na estafeta mista de 4x1.500 metros da Taça do Mundo de águas abertas no Funchal foi resultado de uma prova regular por parte de Mafalda Rosa, Angélica André, Diogo Cardoso e Tiago Campos, que completaram a distância em 1:07.42 horas."Foi uma prova boa, melhor do que estávamos à espera. Começámos bem", começou por dizer Mafalda Rosa. "Foi uma prova dura, tínhamos bastante competição, com a Itália, França, Austrália e Hungria e ficámos em 5.º lugar [Hungria viria a ser desclassificada e Portugal subiu a 4.º] que é excelente", considerou Tiago Campos."Tentámos todos dar o melhor, tentar aproveitar sempre a 'cola' das grandes potências, portanto foi um grande resultado para nós. A nossa aposta era a prova de ontem dos 10 km, mas vínhamos sempre para esta estafeta dar o nosso melhor", acrescentou Angélica André. "Queríamos representar o nosso país da melhor maneira. Falo por mim, gosto muito de nadar estafeta, porque não depende só de mim, mas de todos, e isso é uma coisa diferente", destacou Tiago Campos. "Aqui o trabalho de equipa importa bastante, que é o mais importante", sublinhou Mafalda Rosa. "A estafeta é sempre uma dinâmica diferente", concluiu Diogo Cardoso.Recorde-se que a prova foi ganha pela seleção australiana, que venceu (1:06.05) mesmo na chegada à frente de Itália (1:06.06). O bronze pertenceu à França, com 1:06.49.