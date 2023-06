Estrela Dressel foi 29.º nos 100 metros livres nos 'trials' norte-americanos

Prova das eliminatórias de Caeleb Dressel e seus 49.29 nos 100 livre 29o lugar pic.twitter.com/LDVQSU6fYI — Coach Alex Pussieldi (@alexpussieldi) June 27, 2023

Caeleb Dressel terminou esta terça-feira no modesto 29.º lugar nas eliminatórias dos 100 metros livres dos 'trials' norte-americanos que servem de prova de qualificação para os Mundiais de Fukuoka (14-30 de julho), em Indianápolis.Dressel, que em Tóquio'2020 conquistou cinco medalhas de ouro, vai assim falhar a prova dos 100 metros livres nos Mundiais pela primeira vez desde 2015.A competir na última das oito séries das eliminatórias, Dressel terminou em último lugar, com 49,42 segundos, a 1,79 segundos do primeiro classificado Ryan Held.Recorde-se que Dressel abandonou repentinamente no verão passado os Mundiais deBudapeste, na Hungria, alegando motivos de saúde.Esta é a primeira grande competição do craque desde o regresso à competição, evidenciando estar ainda bastante distante da sua melhor forma. No mês passado havia participado numa prova em Atlanta.Nestes 'trials' norte-americanos, o apontado como sucessor de Michael Phelps está ainda inscrito nos 50 metros livres, 50 e 100 metros mariposa.Recorde-se que apenas os dois primeiros classificados de cada distância garantem a qualificaçao para o Mundial de Fukuoka.O foco da estrela estará em melhorar a forma a tempo de participar nos Jogos Olímpicos de Paris'2024.