Euro Meet: Diogo Ribeiro vence final dos 50 metros mariposa

Diogo Ribeiro venceu esta sexta-feira a final dos 50 metros mariposa do Euro Meet, que decorre no Luxemburgo até domingo, com o tempo de 23,41 segundos.O vice-campeão mundial nesta distância em Fukuoka'2023, que tem desde essa altura o recorde nacional absoluto em 22,80, voltou a bater toda a sua concorrência, ficando à frente do húngaro Szebastian Szabo (23,50) e do austríaco Simon Bucher (23,57). Nesta final marcaram ainda presença os bem conhecidos Chad Le Clos, craque sul-africano que foi 5.º, com 23,62, e ainda a estrela romena David Popovici, que terminou em 8.º, com 23,97.