Europeu de juniores: Luís Gouveia atinge as meias-finais dos 200 metros mariposa

Luís Gouveia atingiu esta terça-feira as meias-finais dos 200 metros mariposa no primeiro dia dos Europeus de juniores, em Belgrado (Sérvia), que decorre até domingo.Na sessão das eliminatórias, Luís Gouveia (Clube Desportivo Nacional) apurou-se para a meia-final com o 13.º tempo (2.04,07 minutos). À tarde, o português nadou em 2.04,09 e terminou em 14.º lugar: apenas os oito primeiros avançaram para a final, cujo acesso fechou em 2.01,08. O melhor tempo foi do italiano Andrea Camozzi (1.57,95).Destaque ainda para Carlos Nunes, que venceu o 'swim-off' dos 50 metros bruços, com 28,79 segundos, batendo o recorde nacional que já lhe pertencia (28,86) desde 11 de junho de 2023. Nesta distância, Rafael Mimoso foi 35.º, com 30,36). Outro português em ação foi Ricardo Santos nos 50 metros costas (51.º), com 27,71 segundos (recorde pessoal)