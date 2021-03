Europeu de natação adaptada na Madeira confirmado para maio

O Campeonato da Europa de natação adaptada na Madeira, de 16 a 22 de maio, no Complexo de piscinas olímpicas da Penteada, no Funchal, foi esta quinta-feira confirmando pela World Para Swimming e o comité organizador da prova.





Inicialmente prevista para maio do ano passado, a prova acabou por ser adiada devido à pandemia. Sendo uma competição também aberta a nadadores de fora do continente europeu, esta é a última possibilidade de apuramento para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, marcados para agosto.O campeonato da Europa de natação adaptada na Madeira terá o programa competitivo semelhante ao do Campeonato do Mundo, que se realizou em Londres em 2019 e onde a nadadora Susana Veiga consagrou-se vice-campeã nos 50 metros livres.O último Europeu de natação adaptada realizou-se em 2018, na cidade irlandesa de Dublin, e contou com mais de 500 atletas em representação de 40 países. Nessa edição, a Ucrânia foi a nação que mais se destacou ao levar para casa 33 medalhas de ouro, 44 de prata e 29 de bronze.