Europeu sub-23: Francisca Martins conquista medalha de bronze nos 400 metros livres

Francisca Martins conquistou este sábado a medalha de bronze nos 400 metros livres no Europeu sub-23, em Dublin, na Irlanda.A jovem nadadora do Foca - Felgueiras fez 4.08,92 minutos, ligeiramente acima do seu recorde nacional (4.08,77). A prova foi ganha pela alemã Isabel Marie Gose (4.05,96), com a sua compatriota Leonie Maertens a ficar com a prata (4.08.57).Antes, Mariana Cunha (Colégio Efanor) foi 6.ª na final dos 200 metros mariposa, com 2.12,16 minutos. O recorde nacional pertence a Ana Catarina Monteiro (2.08,03).A encerrar a participação lusa neste segundo dia do Europeu Sub-23, Kevins Apseniece terminou em 7.º lugar nos 200 mariposa no Europeu Sub-23. O português registou 1.59,24 minutos numa final dominada pelo polaco Krzysztof Chmielewski (1.54,68). Nas eliminatórias, Kevins Apseniece obteve o oitavo tempo com 1.58,49, recorde pessoal.