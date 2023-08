Europeu sub-23: Francisca Martins conquista medalha de prata nos 200 metros livres

Francisca Martins conquistou esta sexta-feira a medalha de prata nos 200 metros livres do Europeu sub-23 em Dublin, Irlanda, com 1.58,60 segundos, a cinco centésimos do seu recorde nacional.A nadadora do FOCA - Quinta da Lixa esteve a maioria da prova à frente mas foi batida pela francesa Lucie Tessariol nos derradeiros metros (1.58,42). O bronze ficou para a eslovena Janka Segel (1.58,66).Francisca Martins, que aposta muito nos 400 metros livres, está a menos de um segundo dos mínimos para Paris'2024 nesta prova (1.57,26).