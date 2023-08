Europeu sub-23: Francisca Martins, Mariana Cunha e Kevins Apseniece nas finais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Francisca Martins (400 metros livres), Mariana Cunha (200 mariposa) e Kevins Apseniece (200 mariposa) apuraram-se este sábado para as respetivas finais no Europeu de sub-23 que decorre em Dublin (Irlanda).Francisca Martins fez 4.15,72 minutos, o terceiro tempo das eliminatórias. A final realiza-se hoje às 18h36.Mariana Cunha fez o 8.º tempo (2.13,77) nas eliminatórias. A final é às 18h17.E Kevins Apseniece fez o oitavo tempo com 1.58,49, um recorde pessoal. A final é às 19h16.400 livres – 3.ª Francisca Martins, 4.15,72 minutos200 mariposa – 8.ª Mariana Cunha, 2.13.77200 mariposa – 8.º Kevins Apseniece, 1.58,49200 mariposa – 10.º Inês Henriques, 2.14,00100 costas – 14.ª Rafaela Azevedo, 1.03,78400 livres – 15.º José Paulo Lopes, 3.55,7650 livres – 31.º Miguel Marques, 22,89 segundos