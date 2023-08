Europeu sub-23: José Paulo Lopes em 8.º lugar nos 800 metros livres

No último dia da primeira edição do Europeu sub-23, José Paulo Lopes foi o nadador português melhor classificado, ao terminar os 800 metros livres com o oitavo tempo.O atleta do Sp. Braga, recordista nacional, fez 8.05,39 minutos na sua série, que lhe valeu o 8.º tempo geral no Europeu (à tarde realizou-se a série mais rápida). Na mesma série, Diogo Cardoso terminou com 8.18,87, o 17.º tempo final.Na sessão das eliminatórias de manhã, nenhum nadador apurou-se para a sessão das finais da tarde.Recorde-se que Portugal sai de Dublin, na Irlanda, com três medalhas. Francisca Martins ganhou a prata (200 metros livres) e bronze (400 livres) e Mariana Cunha conquistou o bronze nos 100 mariposa.50 mariposa -13.ª Mariana Pacheco (27,43); 30.ª Inês Henriques (28,93).100 livres – 26.ª Francisca Martins (57,69).50 mariposa – 29.º Miguel Marques (24,68), 41.º Kevins Apseniece (25,50, recorde pessoal).800 livres – 1 e 2 Série – 2.º José Paulo Lopes (8.05,39) e 9.º Diogo Cardoso (8.18,87).