Europeu sub-23: Mariana Cunha conquista medalha de bronze nos 100 metros mariposa

Mariana Cunha conquistou esta sexta-feira a medalha de bronze nos 100 metros mariposa no Europeu sub-23 em Dublin.A nadadora do Colégio Efanor fez 58,87 segundos (máximo pessoal), muito perto do recorde nacional (58,76 de Sara Oliveira de 2010), e terminou a final no quarto lugar, só que foi a terceira europeia (a norte-americana Emma Sticklen ficou em terceiro).A prova foi ganha pela britânica Keanna Macinnes, com 58,48. A medalha de prata foi para a irlandensa Ellen Walshe, com 58,70.Com este tempo, Mariana Cunha fica a menos de um segundo do mínimo para Paris'24, que está fixado em 57,92.