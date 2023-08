Europeu sub-23: Rafaela Azevedo 6.ª classificada na final dos 50 metros costas

Rafaela Azevedo ficou esta sexta-feira em 6.º lugar na final dos 50 metros costas do Europeu sub-23 em Dublin, na Irlanda.A nadadora do Algés realizou o tempo de 29,11 segundos, acima do seu recorde nacional (28,24).A prova foi ganha pela holandesa Tessa Giele, com 27,86 segundos, à frente da polaca Adela Piskorska (28,25) e da francesa Bertille Cousson (28,82).