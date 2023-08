Europeu sub-23: Três portugueses qualificam-se para as finais

Francisca Martins (200 livres), Mariana Cunha (100 mariposa) e Rafaela Azevedo (50 costas) apuraram-se esta sexta-feira para as finais do Europeu Sub-23 que começou em Dublin, na Irlanda.Francisca Martins (FOCA - Quinta da Lixa) nadou os 200 metros livres com o terceiro tempo das eliminatórias, com 1.59,38 minutos. A final realiza-se hoje às 19h10.Mariana Cunha (Colégio Efanor) fez o quinto tempo dos 100 mariposa (59,25), a sua melhor marca pessoal. A final realiza-se às 18h18.E, nos 50 costas, Rafaela Azevedo (Algés) fez o quinto tempo (29,02) das eliminatórias. A final está marcada para as 18h54.100 mariposa – 5.ª Mariana Cunha (59,25, recorde pessoal), 26.º Inês Henriques (1.02,37)50 costas – 5.ª Rafaela Azevedo (29,02)50 bruços – 32.º Miguel Marques (30,00)200 livres – 3.ª Francisca Martins (1.59,38)100 mariposa – 41.º Kevins Apseniece (55,15)1500 livres –José Paulo Lopes (15.23,29) e Diogo Cardoso (15.39,88).