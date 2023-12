Depois de ter ficado em 5.º lugar na final dos 200 metros costas , Camila Rebelo voltou a competir esta quinta-feira à tarde nas meias-finais dos 50 costas dos Europeus de piscina curta em Otapeni (Roménia), tendo terminado no 13.º lugar, ficando fora da final reservada aos oito melhores tempos.A nadadora do Louzan, já apurada para os Jogos Olímpicos de Paris'2024, fez o tempo de 27,36 segundos, muito próximo do recorde nacional de Rafaela Azevedo (27,33) de 2021.O acesso à final fechou em 26,64 segundos. O melhor tempo pertenceu à sueca Louise Hansson, com 26,23.