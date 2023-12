Camila Rebelo terminou esta quinta-feira no 5.º lugar a final dos 200 metros costas, nos Europeus de piscina curta que decorrem em Otapeni, na Roménia.A nadadora do Louzan, que já está apurada para os Jogos Olímpicos de Paris'2024, nadou na pista 8 e fez o tempo de 2.04,39 minutos, o que significa (mais) um recorde nacional, que estava fixado desde as meias-finais nos 2.05,44: nas eliminatórias desta distância também já havia melhorado o máximo nacional (2.07,58).A portuguesa fez uma excelente segunda metade de prova e ficou a 49 centésimos do pódio. A vitória pertenceu à britânica Medi Harris (2.02,45), à frente da compatriota Katie Shanahan (2.03,22) e da francesa Pauline Mahieu (2.03,90).