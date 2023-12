Europeus: Camila Rebelo bate recorde nacional rumo à final dos 100 metros costas

Camila Rebelo apurou-se esta sexta-feira para a final dos 100 metros costas nos Europeus de piscina curta, em Otopeni (Roménia), ao terminar as meias-finais no 8.º lugar e com novo recorde nacional.A nadadora do Louzan de 20 anos, que na quinta-feira foi 5.ª classificada na final dos 200 costas , nadou a primeira semi-final e fez o tempo de 58,14 segundos, melhorando o anterior máximo nacional, que estava fixado em 58,39 desde 2021, por Rafaela Azevedo. A portuguesa que já está apurada para Paris'2024 foi a derradeira nadadora a garantir a vaga na final. A britânica Medi Harris fez o melhor tempo, com 56,66.A final disputa-se no sábado.