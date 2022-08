Europeus: Camila Rebelo, com recorde, e Rafaela Azevedo nas meias-finais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As nadadoras portuguesas Camila Rebelo, com recorde nacional, e Rafaela Azevedo apuraram-se esta segunda-feira para as meias-finais dos 100 metros costas dos Europeus de natação, que decorrem em Roma.

Camila Rebelo terminou as eliminatórias na oitava posição, sendo segunda na sua série, ao nadar em 1.00,94 minutos, melhorando o seu próprio recorde nacional da distância (1.01,10), estabelecido em abril passado.

Na terceira de quatro séries, Rafaela Azevedo foi sétima, com a marca de 1.01,78, conseguindo o 17.º tempo nas eliminatórias, nas quais a mais rápida foi Kira Toussaint, dos Países Baixos, a única a nadar abaixo do minuto (59,59 segundos).

As meias-finais dos 100 metros costas estão agendadas para as 17:20 (horas de Lisboa) de hoje, estando a final prevista para quarta-feira à tarde.

Portugal está representado por 10 nadadores nas competições de natação pura dos Europeus, que terminam no domingo, tendo também representação nas provas de águas abertas e natação artística.