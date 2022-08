Europeus: Camila Rebelo na final dos 200 metros costas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de se ter apurado de manhã para as meias-finais dos 200 metros costas, Camila Rebelo melhorou para 2.11,05 minutos e garantiu o acesso à final dos Europeus de Roma, ao terminar com a 7.ª melhor marca das meias-finais.De manhã, a nadadora do Louzan havia feito 2.12,10 minutos. O seu recorde nacional está fixado em 2.10,41.