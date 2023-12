Europeus: Camila Rebelo na final dos 200 metros costas com novo recorde nacional

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Camila Rebelo apurou-se esta terça-feira para a final dos 200 metros costas dos Europeus de piscina curta, em Otopeni (Roménia), com o 8.º melhor tempo das meias-finais e novo recorde nacional.

A nadadora do Louzan, já apurada para os Jogos Olímpicos de Paris, fez o tempo de 2.05,44 minutos, ficando com a última vaga na final. O melhor registo pertenceu à britânica Medi Harris, com 2.02,58 minutos.

Recorde-se que na sessão das eliminatórias, Camila Rebelo havia melhorado o seu recorde nacional, com 2.06,79, tempo que retirou agora mais de um segundo.

