"Este recorde estava entre os meus objetivos tendo em conta que já sou recordista nacional da distância em piscina curta. Esta marca é importante para mim também porque demonstra que estou em boa forma", considerou Miguel Nascimento.Ana Catarina Monteiro esteve igualmente em destaque ao assegurar a presença nas semifinais dos 100 metros mariposa com o 15.º tempo (59,63 segundos, um novo recorde pessoal).Victoria Kaminskaya terminou com o 11.º tempo das eliminatórias dos 400 estilos (4.44,22 minutos) e Diana Durães (8.35,53) e Tamila Holub (8.37,10) registaram, respetivamente, o 9.º e 10.º tempo nas eliminatórias dos 800 livres, falhando a qualificação para a final.Nos 50 metros costas, Gabriel Lopes terminou com 25,85 segundos, no 33.º lugar entre os 53 inscritos, enquanto Tomás Veloso terminou os 100 metros bruços no 48.º, com 1.03,68 minutos.