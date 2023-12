Europeus de piscina curta: Francisca Martins 5.ª nos 400 metros livres e Diogo Ribeiro 7.º nos 100 livres

A nadadora Francisca Martins foi este domingo quinta classificada nos 400 metros livres dos Europeus de piscina curta, com novo recorde nacional, também conseguido por Diogo Ribeiro, sétimo nos 100 metros livres na Roménia.Em Otopeni, e depois de entrar na final com o oitavo tempo, com 4.07,36 minutos, Francisca Martins melhorou substancialmente o seu desempenho, baixando quase três segundos, para os 4.04,57, ainda assim a cerca de 3,5 segundos do bronze.

A italiana Simona Quadarella levou o ouro em 3.59,50, batendo a francesa Anastasiia Kirpichnikova, a seis centésimos de segundo, que ficou com a prata, enquanto o bronze foi para a belga Valentine Dumont, a 1,34 segundos.

Diogo Ribeiro tinha sido oitavo nas 'meias' de sábado, com 46,95 segundos, e o seu recorde nacional, agora fixado em 46,61, que melhorou a sua própria marca de referência em quatro centésimos de segundo (46,65), permitiu-lhe subir uma posição, para sétimo.

O francês Maxime Grousset é o novo campeão, em 45,46, superiorizando-se ao italiano Alessandro Miressi por cinco centésimos de segundo e ao romeno David Popovici por 59.

De manhã, a estafeta mista de 4x50 estilos também conseguiu um novo recorde português, com Camila Rebelo, Gabriel Lopes, Ana Guedes e Miguel Nascimento a retirarem cinco segundos à marca, fixando-a em 1.42,17 minutos (a anterior era de 1.47,18), tempo que valeu a 13.ª posição.