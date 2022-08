Europeus: Diogo Ribeiro apura-se para a final com novo recorde nacional

Depois de ter batido o recorde nacional durante as eliminatórias de manhã , Diogo Ribeiro voltou a estar em grande destaque na parte de tarde, ao apurar-se para a final dos 50 metros mariposa dos Europeus de Roma com um novo máximo nacional.O jovem nadador de 17 anos, do Benfica, fez o quarto melhor tempo das meias-finais, com 23,18 segundos. Nas eliminatórias havia nadado em 23,24.A final realiza-se sexta-feira, às 17h07, em Portugal.