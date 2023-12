Europeus: Diogo Ribeiro bate recorde nacional mas falha acesso à final dos 100 metros mariposa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diogo Ribeiro bateu esta terça-feira o recorde nacional dos 100 metros mariposa mas falhou o acesso à final dos Europeus de piscina curta que começaram em Otapeni, na Roménia, por uma posição.

O nadador do Benfica, vice-campeão mundial em Fukuoka nos 50 mariposa neste ano, cumpriu a distância em 51,01 segundos, terminando as meias-finais no 9º posto. O recorde nacional pertencia a Fernando Silva (51,20) desde 2022 e o máximo pessoal de Diogo Ribeiro estava fixado nos 51,29 desde 2022.





O português ficou a 10 centésimos do acesso à final, que fechou em 50,91.

Recorde-se que na sessão matinal, Diogo Ribeiro havia sido 13.º nas eliminatórias, com 51,56 segundos.

De acordo com o selecionador nacional, Diogo Ribeiro teve uma infeção alimentar nos últimos dias.



