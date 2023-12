Europeus: Diogo Ribeiro bate recorde nacional mas falha final por três centésimos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante



Resultados

Diogo Ribeiro ficou a três centésimos de apurar-se para a final dos 50 metros mariposa dos Europeus de piscina curta, em Otopeni (Roménia), depois de ter ficado em 9.º lugar nas meias-finais, com novo máximo nacional.O nadador do Benfica, vice-campeão mundial nesta distância nos Mundiais de piscina longa em Fukuoka, bateu o recorde nacional com 22,71 segundos, melhorando assim o seu máximo que havia estabelecido nas eliminatórias matinais (22,95).Mas o acesso à final de amanhã, reservado para os oito primeiros, fechou em 22,68. O melhor tempo pertenceu ao húngaro Szebasztian Szabo.