Diogo Ribeiro terminou este domingo na 8.ª posição a final dos 100 metros mariposa, com o tempo de 52,28 segundos. A vitória foi para o campeão olímpico Kritof Milak (50,33) seguido do suíço Noe Ponti (50,87) e do polaco Jakub Majerski (51,22).Na véspera, o jovem nadador do Benfica de apenas 17 anos havia batido o recorde nacional durante as meias-finais, com 51,61 segundos, melhorando o seu anterior máximo, que era de 52,31.Recorde-se que Diogo Ribeiro conquistou na sexta-feira a medalha de bronze nos 50 metros mariposa. Foi apenas a terceira medalha de sempre de Portugal em Europeus, depois da prata conseguida por Alexandre Yokochi nos 200 bruços em Sófia'1985 e do bronze de Alexis Santos nos 200 estilos em Londres'2016.