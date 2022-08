Europeus: Diogo Ribeiro na final dos 100 metros mariposa com recorde nacional

O português Diogo Ribeiro estabeleceu este sábado um novo recorde nacional nos 100 metros mariposa e apurou-se para a final da distância nos Campeonatos Europeus de natação, que decorrem em Roma, com o quinto melhor tempo da eliminatória.

O nadador, de apenas 17 anos, percorreu a distância em 51,61 segundos e bateu o seu próprio recorde, que era de 52,31, assegurando a presença na final que se disputa no domingo, às 17:00 (horas de Lisboa).

Diogo Ribeiro colocou-se, assim, em posição de lutar por mais uma medalha na competição, depois de na sexta-feira ter vencido o bronze nos 50 metros mariposa.

Foi apenas a terceira medalha de sempre de Portugal em Europeus, depois da prata conseguida por Alexandre Yokochi nos 200 bruços em Sófia'1985 e do bronze de Alexis Santos nos 200 estilos em Londres'2016.

O recorde nacional estabelecido por Diogo Ribeiro foi também o terceiro registado pelo nadador em Roma, depois de, na sexta-feira, ter estabelecido novas marcas nos 50 metros mariposa (23,07 segundos) e nos 100 metros livres (48,52 segundos).

Enquanto isso, Gabriel Lopes ficou pelas meias-finais dos 200 metros bruços, com 2.12,37 minutos, a segunda melhor marca nacional de sempre, que correspondeu ao 10.º tempo da eliminatória.

Na ronda anterior, o nadador português tinha estabelecido em 2.11,92 minutos o melhor tempo nacional dos 200 metros bruços, superando uma marca que pertencia a Carlos Almeida (2.13,21) desde 01 de agosto de 2013, em Barcelona.

Ainda no período da manhã deste sábado, Rafaela Azevedo, com 28,78 segundos, e Camila Rebelo, com 28,89, falharam o apuramento para as meias-finais dos 50 metros costas, com a qualificação a ficar fixada nos 28,73.

Na natação artística, na prova de dueto livre, a dupla portuguesa composta por Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves obteve a sua melhor pontuação de sempre, com 81.2000, prestação que valeu o nono lugar na final da prova, conquistada pela dupla ucraniana (94.7333).