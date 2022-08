Europeus: Estafeta de águas abertas reposta no programa

A estafeta mista de águas abertas dos Europeus de natação de Roma foi esta sexta-feira reposta no programa, um dia depois de ter sido anulada devido às condições climatéricas no local de competição.

Pela terceira vez, a federação europeia de natação (LEN) faz ajustes de última hora no programa e, agora, a estafeta de 4x1.250 passa para a tarde de domingo.

A LEN explica que volta atrás no cancelamento por solicitação dos participantes nestes Europeus, que aceitaram um programa mais concentrado das provas a decorrer junto à praia de Aostia.

A prova, que inicialmente deveria realizar-se sábado, terá na linha de partida o quarteto português composto por Angélica André, Mafalda Rosa, Tiago Campos e Diogo Cardoso, nadadores que também estarão nas provas individuais de 5 km e 10 km.

"Depois da reunião com os chefes de delegação, o comité técnico de águas abertas da LEN decidiu aceitar o pedido das equipas para que não se eliminasse a estafeta de 4x1.250 metros do programa", refere o comunicado divulgado pela LEN.

Outra medida hoje decidida foi antecipar das 14:00 para as 13:00 o início dos 25 km, sábado, "para que todos os participantes terminem com luz diurna".

No calendário agora fixado, sábado tem no programa as provas de 5 km, disputadas em simultâneo, e as de 25 km, também em simultâneo.

Domingo, a fechar os Europeus, nada-se a estafeta e as provas de 10 km.

Por imposição da comissão médica, quem estiver inscrito para os 5 km e os 25 km não poderá nadar as duas distâncias, terá de optar por uma delas. A alteração não afeta Portugal, que não tem inscritos para a distância mais longa.

Além dos quatro nadadores nas competições de águas abertas dos Europeus, Portugal teve em Roma 10 nadadores nas provas de natação pura e duas na natação artística, com um balanço até agora de duas medalhas de bronze, nove presenças em finais e 10 recordes nacionais.

- Programa de águas abertas dos Europeus de Roma:

Sábado 20 de agosto

10:00 - 5 Km masculinos e femininos

13:00 - 25 Km masculinos e femininos

Domingo 21 agosto

10:00 - 10 Km masculinos e femininos

16:00 - Estafeta mista 4x1.250 metros