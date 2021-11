Europeus: Francisco Quintas em 13.º lugar nas meias-finais dos 200 metros bruços

Resultados Resultados

Depois de se ter qualificado de manhã com o 15.º melhor tempo para as meias-finais dos 200 metros bruços dos Europeus de piscina curta que decorrem em Kazan (Rússia), Francisco Quintas ficou na tarde desta sexta-feira no 13.º posto nas 'meias', com 2:07,32 minutos. O acesso à decisão da prova fechou em 2.05,14.De manhã, o nadador do Sporting havia feito ligeiramente melhor, com 2.07,19 segundos, um novo recorde pessoal e a segunda melhor marca de sempre portuguesa, só a atrás do recorde nacional que pertence a Carlos Almeida desde 2012, com 2:05.59 minutos.