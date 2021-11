Europeus: Francisco Quintas nas meias-finais dos 200 metros bruços

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Francisco Quintas apurou-se esta sexta-feira para as meias-finais dos 200 metros bruços, nos Europeus de piscina curta de Kazan, na Rússia.O nadador do Sporting terminou a qualificação na 15.ª posição, com 2.07,19 segundos, um novo recorde pessoal. A meia-final disputa-se esta tarde, às 16h57.