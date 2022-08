Europeus: Gabriel Lopes bate recorde nacional dos 200 metros bruços

O nadador português Gabriel Lopes bateu este sábado o recorde nacional dos 200 metros bruços, melhorando uma marca com mais de nove anos, o que lhe assegurou a presença nas meias-finais nos Europeus de Roma.

Nas eliminatórias, Gabriel Lopes nadou a distância em 2.11,92 minutos, o quarto melhor tempo entre os participantes, batendo o recorde nacional, que pertencia a Carlos Almeida, com 2.13,21, desde 01 de agosto de 2013, em Barcelona.

Gabriel Lopes regressa à pista às 18:04, para nadar a meia-final de 200 metros bruços.

Um dia depois de ter vencido a medalha de bronze nos 50 metros mariposa, Diogo Ribeiro voltou à piscina e garantiu a presença nas meias-finais dos 100 metros mariposa, que se disputam às 17:34.

O jovem de 17 anos nadou em 52,38 segundos, a sete centésimos do seu recorde nacional, conseguindo o 14.º tempo das eliminatórias.

Rafaela Azevedo, com 28,78 segundos, e Camila Rebelo, com 28,89, falharam o apuramento para as meias-finais dos 50 metros costas, com a qualificação a ficar fixada nos 28,73.

Além das duas meias-finais de natação pura, também vão estar hoje em competição Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves, que se disputam, a partir das 14:00, a final de Dueto Livre de natação artística.