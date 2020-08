Ex-nadadora violada pelo treinador durante anos: «Os abortos foram uma parte muito dolorosa»

A antiga nadadora norte-americana Sarah Ehekircher, hoje com 51 anos, partilhou numa coluna que assinou no jornal 'The Guardian' um relato onde revela os abusos e violações de que foi vítima durante 30 anos por parte do seu treinador, Scott MacFarland. Apresentou uma queixa num tribunal da Califórnia contra MacFarland pelas violações contínuas de que foi vítima, inclusivamente quando era menor de idade (17) e ele tinha 30 anos. E garante que a Federação de Natação dos EUA sabia do que se passava e que nada fez.





"Os treinadores utilizam comportamentos predatórios para fazer com que as crianças façam tudo o que eles pedem. Sei porque isso aconteceu comigo", escreveu Sarah. "Só pensava em ir aos Jogos Olímpicos, esse é o conto de fadas que os treinadores colocam diante de cada criança que se torna nadadora. Um sonho que treinadores com más intenções exploram em seu benefício, preparando-os com a promessa de as converter em bons nadadores ao mesmo tempo que te derrotam e provocam em ti reações que não sabias que eras capaz de ter."Antes de se cruzar com Scott MacFarland a vida de Sarah já não era propriamente fácil. A mãe morreu quando ela tinha apenas 12 anos; o pai entregou-se ao álcool e juntou-se com outra mulher. Na escola as notas não eram brilhantes, mas Sarah começou a destacar-se na natação. Um dia o pai ameaçou colocá-la fora de casa se continuasse a nadar. "Na manhã seguinte fui treinar e quando cheguei a casa as minhas coisas estavam todas cá fora."E foi aí que tudo mudou. Ela tinha 16 anos e o treinador, Scott MacFarland, convidou-a para ir viver com ele. "Toda a gente sabia que vivia com um homem de uns 30 anos, mas ninguém me perguntou se estava bem, se algo de mal me estava a acontecer. Os outros nadadores estavam demasiado preocupados em obter a aprovação dos treinadores e os pais preocupados com o desempenho dos filhos.""O objetivo dele era quebrar a minha confiança em mim mesma para que pudesse abusar sexualmente de mim mais à frente", contou Sarah, revelando que foi violada pela primeira vez numa competição na Califórnia, quando ainda era menor.A partir daí as violações passaram a ser uma constante, ela engravidou duas vezes e em ambas ele obrigou-a a abortar. "Os abortos foram uma parte muito dolorosa e traumática da minha vida, uma dor que foi crescendo. Em 1999 fui hospitalizada na Virgínia, depois da minha primeira tentativa de suicídio."E por que nunca foi embora? Por que nunca o denunciou? "Já me perguntaram isso inúmeras vezes e com o passar dos anos percebi que foi por medo, por não ter para onde ir. Ele pagava o teto que eu tinha sobre a minha cabeça. Pagava a minha comida, as minhas roupas, as viagens para eu poder fazer a coisa mais importante da minha vida. Eu sei que não era normal, mesmo em 1986. Mas era como o Síndrome de Estocolmo. Além do disso, que mais podia eu fazer?"Em 2004 contou à federação o que estava a acontecer. Em vez de me ajudarem, de denunciarem o caso às autoridades, disseram-me que o meu caso não era único, que isto acontecia muitas vezes e que tinha de aguentar e superar sozinha."A concluir deixa uma certeza: "Foram tantos os adultos que me falharam... Nada disto teria acontecido se apenas um adulto tivesse tentado ajudar-me", conclui.