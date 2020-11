FC Porto anuncia Leonardo Schiling

FC Porto oficializou esta segunda-feira a chegada de Leonardo Schiling, brasileiro de 27 anos que representou o Benfica na época transata.





"Com um bom nível internacional nas provas rápidas de livres e de mariposa, o brasileiro chega à cidade invicta com o objetivo de ajudar os dragões nas provas nacionais e eleva a fasquia até dois grandes objetivos: as etapas da Taça do Mundo e os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris", pode-se ler no site dos dragões."Representar o FC Porto em Portugal e na Europa aumenta o meu prestígio no Brasil", comentou o nadador, citado pelo site dos dragões.