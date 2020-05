Federação associa-se ao movimento pela abertura das piscinas

A Federação Portuguesa de Natação associou-se à iniciativa 'Não Deixes Portugal Afogar', um movimento

"O objetivo deste movimento é desenvolver um conjunto de iniciativas, com o intuito de sensibilizar os órgãos decisores para a importância da atividade que desenvolvem e que retome a normalidade o quanto antes, respeitando as normas de proteção e higiene. Nunca é de mais referir que, as piscinas são o espaços desportivos mais seguros relativamente à higienização", defendeu a Federação Portuguesa de Natação.