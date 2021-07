Federação de Natação apresenta nova estrutura técnica para apostar no alto rendimento

A nova estrutura técnica da Federação Portuguesa de Natação (FPN) vai aprofundar a aposta no alto rendimento e ambiciona a conquista de medalhas em grandes provas internacionais até 2024, assumiu esta sexta-feira o presidente da FPN, António José Silva.

Numa conferência de imprensa realizada no complexo de piscinas do Jamor, em Oeiras, o responsável federativo destacou a chegada do brasileiro Alberto Silva para a liderança da equipa técnica - que integra ainda o preparador físico Igor Silveira e o especialista em biomecânica Sami Elias - e a nomeação de José Machado para o cargo de diretor desportivo, com vista à preparação do ciclo olímpico 2021-2024.

"É uma evolução no paradigma do alto rendimento, com uma nova estrutura e novos rostos", começou por explicar António José Silva, garantindo que a mudança "não pressupõe uma subalternização" dos técnicos portugueses, mas defendendo o "critério de autoridade inquestionável" do treinador brasileiro: "Queremos um 'upgrade' nos resultados. Em 2024 poderemos não só estar a discutir lugares em finais como medalhas".

A nova estrutura técnica assume funções em pleno apenas a partir de 01 de setembro, face aos compromissos de Alberto Silva no Brasil, já que é ainda responsável pela orientação de diversos atletas brasileiros que vão estar presentes nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020. Para já estão garantidos na equipa Jamor Elite os nadadores Diogo Ribeiro, Miguel Nascimento e Paulo Vakulyuk.

Já os nadadores portugueses apurados para Tóquio'2020 somente serão contactados pela nova estrutura técnica depois da realização da competição para não afetar a sua preparação. No horizonte de Alberto Silva está o trabalho com um grupo "entre 10 e 20" atletas.

"Estou muito honrado, não estou aqui por qualquer outro motivo que não seja contribuir para o engrandecimento da natação de Portugal. Sei o peso que está nos meus ombros, mas fico confortável com isso", referiu o treinador brasileiro, reiterando a vontade de cooperar com os técnicos nacionais: "Toda a mudança tira um pouco de conforto no primeiro momento, mas venho para somar e não para ocupar o espaço de ninguém. O objetivo é elevar os atletas".

Quanto a José Machado, o novo diretor desportivo da FPN sublinhou que a orgânica agora estabelecida lhe atribui uma área de atuação "transversal" e que "visa separar o alto rendimento" das outras categorias.

A nova equipa técnica será responsável pelos Centros de Treino de Alto Rendimento do Jamor e de Formação para o Alto Rendimento em Rio Maior, sendo este último espaço dirigido de forma mais direta pelo treinador Rodrigo Batista, ainda que sob a coordenação de Alberto Silva. O fisioterapeuta Daniel Moedas e o médico Rui Escaleira integram igualmente a nova estrutura técnica.