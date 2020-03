Federação Internacional de natação vai reavaliar datas dos Mundiais de 2021

A Federação Internacional de Natação (FINA) vai consultar os parceiros para rever a data dos Mundiais de 2021, marcados para Fukuoka, no Japão, entre 16 de julho e 1 de agosto, devido às novas datas dos Jogos Olímpicos.

"A FINA vai consultar os organizadores dos Mundiais de 2021, em Fukuoka, para analisar a revisão das datas propostas para os campeonatos. A FINA vai também consultar parceiros como os atletas, treinadores, federações nacionais, televisões e patrocinadores para definir a solução mais apropriada", lê-se no comunicado do organismo.

Os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 vão realizar-se entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021, anunciou o COI, menos de uma semana depois de ter concluído, conjuntamente com o Governo japonês, remarcar as competições "para uma data posterior a 2020 e nunca depois do verão de 2021", devido à pandemia de covid-19.

"Face à necessidade sem precedentes de reagendar os Jogos Olímpicos, os nossos amigos do Comité Olímpico Internacional e de Tóquio2020 reagiram com grande rapidez e profissionalismo. Saber já as datas é muito útil para as federações e para os atletas de todo o mundo", sublinhou a FINA, no mesmo comunicado.