Federação suspende competições até 31 de julho

A Federação Portuguesa de Natação (FPN) anunciou esta terça-feira que suspendeu a organização de competições até 31 de julho, em virtude da pandemia do novo coronavírus, referindo que voltará a reavaliar a situação no início de maio.





"A FPN, com os contributos das associações territoriais e conforto da Assembleia geral da FPN, decidiu em reunião a 6 abril de 2020, e como garante das condições de verdade desportiva e equidade à preparação sistemática para cada disciplina desportiva, suspender a organização de todas as competições da época ate 31 julho de 2020, com reavaliação no início de maio de 2020", refere o comunicado no site da FPN.